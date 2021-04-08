Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дійшов висновку, що обов’язкова вакцинація є законною та може бути необхідною в демократичному суспільстві. Відповідне рішення суд прийняв у четвер, 8 квітня, передає Deutsche Welle.

Рішення було ухвалене після розгляду скарги чеських сімей щодо обов’язкового щеплення дітей. Суд зазначив, що вакцини, що вводяться чеськими органами охорони здоров’я, відповідають «найкращим інтересам» дітей.

«Мета заключається в захисті дітей від серйозних захворювань шляхом вакцинації або колективного імунітету», – додається в повідомленні.

Згідно з чеським законодавством, діти повинні бути щеплені проти дев’яти захворювань, зокрема дифтерію, правець, кашлюк, гепатит В та кір. Так, суд вирішив, що політика охорони здоров’я Чехії не порушує статті Європейської конвенції з прав людини про право на повагу до приватного життя.

Хоч рішення не стосується безпосередньо вакцин проти Covid-19, експерти вважають, що це рішення може мати наслідки для тих, хто заявляв про відмову вакцинуватися.