Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти коронавірусного захворювання Covid-19. Про це повідомила прес-служба відомства в понеділок, 8 листопада.

Як повідомляється, форму № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року.

Відповідна форма № 028-1/заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та «Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від Covid-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

Зауважимо, що раніше МОЗ вже публікувало роз’яснення, які є протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби. У МОЗ також нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від Covid-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.