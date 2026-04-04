Володимир Зеленський 4 квітня провів зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 квітня, відвідав Туреччину, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили двосторонні відносини, безпекову ситуацію та майбутні спільні проєкти.

За словами Зеленського, під час зустрічі вони говорили про події в Європі та на Близькому Сході, а також про необхідність координації зусиль для посилення безпеки.

«Важливо, щоб спільні й скоординовані дії допомагали захищати життя та давали більше безпеки народам у різних частинах світу», – наголосив президент.

Окрему увагу сторони приділили безпековому співробітництву. Україна, зокрема, може поділитися з Туреччиною власною експертизою, технологіями та досвідом. Очікується, що найближчим часом команди узгодять конкретні деталі взаємодії.

Також лідери домовилися працювати над спільними проєктами в енергетичній сфері. Йдеться про розбудову газової інфраструктури та можливу спільну розробку газових родовищ.

Нагадаємо, минулої суботи, 28 березня, Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю, що діятиме щонайменше 10 років. Відповідний документ підписали начальники Генеральних штабів.