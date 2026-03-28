Президент повідомив про домовленість щодо постачання Україні дизпалива

Володимир Зеленський повідомив, що під час відрядження до країн Близького Сходу домовився про постачання Україні дизпалива, щоб забезпечити річну потребу. Про це президент розповів під час онлайн-спілкування з журналістами, передають Liga, та «РБК-Україна».

За словами Володимира Зеленського, щомісяця Україні потрібно приблизно 700 тис. тонн дизелю і бензину, щоб покрити всі потреби країни, включно з забезпеченням армії. Щорічно об’єми споживання в Україні становлять близько 7,4 млн тонн. Водночас резерви України спустошені через постійні російські атаки, а українські компанії мають довготривалі контракти. Тому президент домовився з країнами-партнерами на Близькому Сході щодо постачання Україні дизпалива у разі потреби.

«Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК “Нафтогазу”, що у разі дефіциту і сильного виклику у світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії й компаній місцевих», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що пріоритет для України – забезпечити пальним Сили оборони. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що наразі українські військові мають необхідні обсяги пального, а «скарг від армії немає».

Нагадаємо, через війну на Близькому Сході в Україні та світі зросли ціни на пальне. Для стабілізації ситуації Кабмін впровадив низку заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» продаватиме паливо з мінімальною націнкою, щоб задати орієнтир справедливої ціни для ринку.

Крім того, в Україні запустили програму паливного кешбеку, яка дозволяє водіям частково компенсувати витрати на пальне.