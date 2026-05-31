Внаслідок дронової атаки загорівся Саратовський НПЗ

У ніч на неділю, 31 травня, у російському Саратові після атаки дронів зайнялася пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу. Також внаслідок нічної атаки постраждала нафтова інфраструктура росіян у Ростовській області.

Атаку дронів на Саратов підтвердив губернатор області Роман Бусаргін. Він повідомив, що постраждалих внаслідок атаки немає, та заявив, що безпілотники пошкодили начебто обʼєкти цивільної інфраструктури.

Втім, на відео, поширених у соцмережах, видно стовп диму, який йде з території місцевого нафтопереробного заводу. На кадрах, оприлюднених місцевими мешканцями, видно, що кілька пожеж виникли на території Саратовського НПЗ.

Саратовський нафтопереробний завод є одним з найстаріших НПЗ Росії – його заснували у 1934 році. Він постачав паливо радянській армії під час Другої світової війни, а зараз забезпечує російську армію у війні проти України. Завод належить компанії «Роснєфть» та станом на 2010-і роки переробляв до 7,5 млн тонн нафти на рік. На НПЗ виробляють бензин, дизельне пальне, мазу та технічну сірку.

Зазначимо, НПЗ раніше неодноразово атакували безпілотники. Востаннє завод постраждав 21 березня, коли дрони Сил оборони пошкодили установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Додамо, також пожежу на нафтовому обʼєкті зафіксували в Ростовській області. За словами місцевого губернатора Юрія Слюсаря, у районі селища Матвеєв Курган сталося загоряння паливного сховища приватного підприємства, яке забезпечує сільськогосподарських товаровиробників.

У соцмережах зʼявилося відео з селища Матвєєв Курган, з якого видно загоряння в районі місцевої нафтобази.

Місцева влада повідомила про евакуацію мешканців прилеглих приватних будинків. Інформації про постраждалих не надходило. Губернатор заявив, що атака також пошкодила газову трубу, через це жителям перекрили газ.