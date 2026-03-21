Сили оборони уразили НПЗ у Саратові

В ніч на суботу, 21 березня, Сили оборони успішно атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Сили оборони України завдали ураження по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії. Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали установка вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000. Масштаби завданих росіянам збитків ще уточнюються.

Зауважимо, що атаку на регіон підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Втім, він заявив, що ударні безпілотники нібито пошкодили цивільний обʼєкт інфраструктури та кілька будинків у Енгельсі.

Водночас російський телеграм-канал Astra повідомив, що вночі у Саратовській області під атаку ударних БпЛА також потрапили два хімічні підприємства: «Тольяттікаучук» та «КуйбишевАзот».

«Тольяттікаучук» – підприємство нафтохімічного комплексу Росії, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що застосовують у виробництві шин та гумотехнічних виробів. Підприємство було засновано у 1950 році та наразі входить у Групу компаній «Татнефть».

«КуйбишевАзот» – хімічне підприємство, що виробляє продукцію подвійного призначення: азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди). Аміачна селітра – компонент промислових вибухових речовин, що застосовується для виробництва боєприпасів. Вироблені на заводі поліаміди та технічні нитки, також використовуються для створення композитних матеріалів, що застосовуватися у виробництві військової техніки та обладнання.

«Саратовський нафтопереробний завод» – один з найстаріших НПЗ Росії, що входить до нафтової компанії «Роснефть». На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазу та технічну сірку. Відомо, що НПЗ постачає паливо російській армії. Підприємство вже неодноразово потрапляло під атаку Сил оборони, востаннє – в ніч на 5 березня 2026 року.