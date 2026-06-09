Масові фотосесії не завдали ніякої шкоди

Поблизу Ожидова переорали популярне поле з маками. Останніми днями там масово фотографували люди: як ті, хто проїжджав повз, деякі ж мандрували туди спеціально. ZAXID.NET поспілкувався із власником поля Сергієм Шелембою.

Він розповів, що поле переорали планово. Масові фотосесії не завдали полю жодної шкоди.

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«Там були посіяні сидерати. Ми їх посіяли, щоб покращив ґрунт. Зараз ми все передискували й загнали в землю. Це все буде перегнивати й віддаватиме мікроелементи. Далі плануємо посадити квасолю. Квасоля краща», – розповів Сергій Шелемба.

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Зазначимо, що сидератами називають рослини, які тимчасово вирощують на вільних ділянках ґрунту з метою поліпшення структури та родючості ґрунту, збагачення його азотом та пригнічення росту бур'янів.

Фермер зазначив, що інформація про те, що він скаржився на навалу туристів – не відповідає дійсності.

«Це брехня, ніхто зі мною не спілкувався. Я сам сміявся з того, що людям під час війни цікаві фотографування, цікаво виставляти фото, як вони красиво виглядають, коли на війні гинуть хлопці. Я вважаю, що не час робити такі фотосесії. Але це право вибору кожної людини», – сказав фермер.

Також чоловік зазначив, що попри популярність локації серед людей, думки створити там туристичну локацію не було й немає.

Відео на якому видно, як трактор оре макове поле у тікток виклав місцевий мешканець Богдан Паламар.

Відео TikTok/bodya_850

Зазначимо упродовж останнього тижня у соцмережах активно розповсюджували фото у макових полях. Найпопулярнішими локаціями були поля біля Ожидова на Львівщина та ще одне поле на Київщині. Масове відвідування поля на Львівщині ніяк не зашкодило посівам. А от ситуація на Київщині, де фермер посіяв рижій, була значно гіршою: натовпи витоптали посіви під час фотосесій.