Вибух на заводі EMCO у Белиці 10 серпня

Уранці понеділка, 10 серпня, на військовому заводі EMCO в селі Белиця Габровській області Болгарії пролунала серія вибухів. Зі села та околиць евакуювали близько 300 людей. Про це повідомили портали BNR та BNT.

За попередньою інформацією, близько 11:00 на території військового заводу загорілася вантажівка, яка доставляла паливо. Згодом вогонь поширився на один зі складів боєприпасів, після чого пролунали вторинні вибухи. Загиблих і постраждалих внаслідок інциденту немає.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв повідомив, що жителів населених пунктів поблизу заводу евакуювали як превентивний захід. Він заявив, що причини вибуху ще зʼясовують.

«Ми створили організацію для локалізації пожежі. Це сталося вдень, під час процесу, у якому на місці були присутні робітники. Причини, найімовірніше, внутрішні», – пояснив міністр.

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Через загазованість та забруднення повітря мер Трявни Денчо Мінев закликав населення зачинити вікна, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю. Також він повідомив, що буде активовано національну систему оповіщення BG-ALERT.

«До встановлення точних причин аварії доступ до району заборонено. На місце події направлено пожежну та поліцейську бригади. Ми постійно контактуємо з правоохоронними органами, губернатором Габровської області», – додав він.

Телеграм-канал «Останній Капіталіст» повідомляє, що завод у Белиці виробляє та зберігає боєприпаси. Підприємство належить компанії EMCO, власником якої є болгарський бізнесмен Омелян Гебрев. Раніше на інших підприємствах EMCO також ставалися вибухи. Зокрема, у 2011 році вибух стався на складі компанії в Ловнидолі.

У 2020 році болгарська влада заявила, що чотири вибухи на військових складах у країні, зокрема інцидент у Ловнидолі, ймовірно, організували співробітники російського ГРУ.

Того ж року у справі про отруєння Гебрева у 2015 році болгарська прокуратура заочно висунула обвинувачення трьом громадянам Росії. Їх пов’язували з російською військовою розвідкою.