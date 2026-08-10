Камʼяницю звели у XVIII столітті, вона є памʼяткою архітектури

У будинку на вул. Івана Федоровича, 20 (вул. Руська, 14) в центрі Львова проводять самовільні будівельні роботи. Це пам’ятка архітектури місцевого значення XVIII століття. Порушення виявили фахівці Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради спільно з ЛКП «Старий Львів» під час моніторингу стану об’єктів культурної спадщини.

В одній із квартир демонтували внутрішні не несучі перегородки та влаштовують бетонну стяжку. Також у приміщення завезли будматеріали для нових конструкцій.

«Роботи проводили без необхідного погодження з органом охорони культурної спадщини. Такі втручання можуть негативно вплинути на стан пам’ятки. Вже зараз під час огляду у приміщенні зафіксували підпірні конструкції, якими підтримують перекриття», – наголошують в Офісі охорони культурної спадщини.

фото зі сторінки Офісу охорони культурної спадщини

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За результатами обстеження фахівці склали протокол про адміністративне правопорушення на власника квартири та видадуть припис із вимогою негайно припинити будівельні роботи і відновити попереднє планування приміщення. Якщо вимоги припису не виконають, порушників притягнуть до відповідальності.

Памʼяткоохоронний орган нагадує, що будь-які ремонтні, будівельні, реставраційні чи інші роботи у пам’ятках архітектури можна проводити лише після отримання необхідних дозволів і погоджень, з дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Кам’яниця Коркесів XVIII століття – це триповерховий будинок, розташований на розі із вулицею Руською. Він збудований на місці давнішої двоярусної камʼяниці, що у податкових реєстрах XVI –XVIII століть згадується під назвою «Жидівська наріжна». При цьому будинку була брама, що замикала єврейський квартал.