Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 з ракетою Х-32

Росіяни призупинили виробництво гіперзвукових ракет «Кинджал» та Х-32. Натомість їм вдалось збільшити випуск балістичних ракет. Про це в інтерв’ю онлайн-виданню «РБК-Україна» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, з квітня ворог призупинив випуск «Кинджалів» та Х-32. Гроші й компоненти для них перерозподілили для інших типів ракет, які вважаються більш точними.

Скібіцький зазначив, що росіяни намагалися збільшити точність ракет Х-32. Однак результати кількох бойових випробувань показали, що досягти необхідних показників їм не вдалося. Через це ракету знову відправили на доопрацювання, а план її серійного виробництва призупинили.

«Такі ж у них (росіян, – ред.) нюанси й з “Кинджалами”. Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них – 30 метрів і більше», – пояснив він.

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Водночас Москва робить акцент на виробництві інших засобів ураження і на них перерозподіляють кошти. За даними воєнної розвідки, станом на 3 серпня РФ уже виконала річний план із виробництва «Цирконів» та «Оніксів».Після модернізації росіяни використовують ці боєприпаси не лише як протикорабельні ракети, а й для ударів по наземних цілях.

«Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць – на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУР МО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, “Калібрів” – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%», – повідомив Вадим Скібіцький.

Росія також нарощує виробництво ударних безпілотників. План російського ВПК на серпень передбачає випуск 11 тис. ударних безпілотників, зокрема типу «Герань», «Гарпія» й «Гербера».

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск відмовив ексміністру оборони України Михайлу Федорову у використанні Starlink для ударів по балістичних установках в Росії. Маск аргументував відмову ризиками ескалації.