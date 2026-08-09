Зеленський заявиви, що Україна може стати новим потужним гравцем на світовому ринку озброєнь

Президент України Володимир Зеленський заявив у суботу, 8 серпня,, що не всі країни та компанії зацікавлені у розвитку українських балістичних і антибалістичних технологій. Однією з причин він назвав конкуренцію на міжнародному ринку озброєнь.

За словами Зеленського, Росія є головним противником появи в України власної балістичної ракети. Водночас, на його думку, конкуренцію з Україною не хотіли б отримати й деякі інші держави та виробники озброєнь.

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«Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента», – сказав президент.

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Зеленський пояснив, що створення Україною власної балістичної ракети або антибалістичної системи фактично означатиме появу нового потужного гравця на світовому ринку озброєнь. Президент також звернув увагу на ситуацію з виробництвом потужних систем протиповітряної оборони в Європі. Серед таких комплексів він назвав NASAMS, який виробляють Норвегія та США, німецький IRIS-T, а також SAMP/T, створений Францією та Італією за партнерської участі США.

«В принципі, ці системи, які я вам називаю, компанії, ці відповідні компанії з довгою історією, це дуже сильні компанії, ось їх 2, 3, 4 на весь європейський континент. І з'являється Україна», – зазначив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що йдеться не про відмову міжнародних партнерів від підтримки України. Він зауважив, що у відносинах між державами важливу роль відіграють не лише політичні інтереси та спільні цінності, а й економічна складова та інтереси бізнесу.

«Є ще гроші, є бізнес. Тому треба все вигризати і за все треба боротися», – підсумував президент.

Нагадаємо, Україна планує отримати вагомі результати у створенні власної балістичної ракети та антибалістичної системи вже у 2026–2027 роках. Для реалізації цих проєктів держава має необхідні наукові напрацювання, фахові компетенції та виробничі можливості.