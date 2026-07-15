Розробка проєкту перебувала у сфері відповідальності Міноборони

Україна випробувала вітчизняну балістичну ракету неназваного типу. Про це в середу, 15 липня, повідомив уже колишній міністр оборони України Михайло Федоров, підбиваючи підсумки роботи на посаді.

За словами Федорова, розробка проєкту перебувала у сфері відповідальності Міністерства оборони. Він зазначив, що випробування відбулося 14 липня – у день відставки уряду.

«Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу», – наголосив ексміністр.

Федоров не уточнив, про який саме ракетний комплекс ідеться. Водночас портал «Мілітарний» припускає, що це оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) 1КР1 «Сапсан», серійне виробництво якого, за наявною інформацією, стартувало у 2025 році.

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Нагадаємо, у травні Україна успішно випробувала першу керовану авіаційну бомбу власного виробництва. Її розробка тривала 17 місяців.