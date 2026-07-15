Ігор Клименко очолив МВС 7 лютого 2023 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який нині очолює Міністерство внутрішніх справ, на посаду міністра оборони України. Про це президент сказав на зустрічі з парламентською фракцією «Слуга народу». Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко ввечері 15 липня.

Яку посаду обійме чинний міністр оборони Михайло Федоров, президент не уточнив.

«Зеленський сказав, що не може обирати між Сирським та Федоровим. І сказав, що останній провалив реформу ТЦК», – додав Железняк.

Доповнено о 21:29. Михайло Федоров публічно підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Він також опублікував підсумковий звіт з результатами роботи команди відомства за останні пів року.

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Нагадаємо, Михайла Федоров став міністром оборони у січні 2026 року. До цього, з 2019 року, він очолював Міністерство цифрової трансформації.

За кілька місяців роботи у Міноборони Федоров ініціював аудит міністерства та військових бригад, розпочав реформу системи оборонних закупівель, перевівши частину з них на відкриті тендери, а також просував цифровізацію Збройних сил і зміни до системи забезпечення війська. Крім того, у відомстві розпочали обговорення реформування умов проходження військової служби, пише ГО «Автомайдан».

За даними видання The Economist, Михайло Федоров зіткнувся з гострим опором з боку військового керівництва через свої реформи. Також його критикували через відсутність військового досвіду.

У червні Михайло Федоров заявив, що має з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським «нормальні, конструктивні стосунки», але інколи трапляються дискусії та розбіжності з робочих питань. Згодом Сирський запевнив, що жодного конфлікту з Федоровим він не має.

Ігор Клименко очолив МВС 7 лютого 2023 року після трагічної загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в авіакатастрофі. До цього він керував Департаментом кадрового забезпечення Національної поліції, був заступником голови Нацполіції, а з вересня 2019 року очолював відомство.

Під керівництвом Клименка у 2023 році МВС запустило проєкт «Гвардія наступу». У його межах сформували штурмові бригади з поліцейських, прикордонників і військовослужбовців Нацгвардії для деокупації українських територій.

У квітні 2026 року після теракту у Голосіївському районі Києва у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України. Однак парламентський комітет з питань правової політики не підтримав цей проєкт постанови.

Що відомо про інші призначення

За інформацією Ярослава Железняка, новим прем’єр-міністром України, найімовірніше, стане Сергій Корецький – донедавна очільник НАК «Нафтогаз», а раніше – ПАТ «Укрнафта».

Попередньо, свої посади, ймовірно, збережуть:

перший віцепремʼєр-міністр України – міністр енергетики – Денис Шмигаль;

віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики України – міністерка культури України – Тетяна Бережна;

міністр фінансів – Сергій Марченко;

міністр охорони здоров’я – Віктор Ляшко;

міністр молоді та спорту – Матвій Бідний;

міністр закордонних справ – Андрій Сибіга.

Водночас Міністерство соціальної політики може очолити чинний міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін або заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарина Марчак.

Міністром у справах ветеранів, за попередньою інформацією, може стати керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Чинного міністра освіти і науки Оксена Лісового, ймовірно, звільнять. Його може замінити Андрій Бутенко, який нині очолює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Віцепрем’єром з європейської та євроатлантичної інтеграції замість Тараса Качки на цю посаду можуть призначити Всеволода Ченцова.

За даними Железняка, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розділять на:

Міністерство економіки та екології під керівництвом Олександра Кравченка;

Міністерство аграрної політики – імовірний очільник Тарас Висоцький.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба може залишити уряд. Міністерство планують розділити на два відомства:

Міністерство розвитку регіонів може очолити Віталій Безгін;

Міністерство інфраструктури – нинішній керівник Київської ОВА Микола Калашник.

На посаду міністра юстиції, за попередніми даними, претендує народний депутат від партії «Слуга народу» Денис Маслов.

Міністерство цифрової трансформації, яке зі січня тимчасово очолює Олександр Борняков, може очолити Оксана Ферчук. Вона працювала заступницею міністра оборони Михайла Федорова та відповідала за цифровий розвиток, цифрові трансформації і цифровізацію.

Міністром внутрішніх справ, ймовірно, стане голова Національної поліції Іван Вигівський, додав Железняк.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах. Наступного дня Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади прем’єр-міністерки, а 14 липня парламент підтримав її звільнення. До призначення нового уряду обов’язки глави уряду тимчасово виконує Денис Шмигаль.