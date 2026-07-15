Зеленський розповів про майбутні кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею обговорює можливі кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі. Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 15 липня.

За словами глави держави, йдеться не лише про можливу заміну посолки України у США Ольгу Стефанішину, а й про ротації в інших українських посольствах.

«Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у Сполучених Штатах Америки. Там є свої виклики. Безумовно, диму без вогню не буває. У нас є кілька посольств», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що після консультацій із Сибігою та Кислицею буде оприлюднена інформація щодо ймовірних замін диппредставників України в інших державах. Водночас він наголосив, що «кінцевого варіанту поки що немає».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремо Володимир Зеленський підтримав кандидатуру керівника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду нового прем’єр-міністра. За його словами, Корецький – «найпідготовленіша людина» на цю посаду, зважаючи на його попередній досвід.

Президент зазначив, що сьогодні заслухає пропозиції Корецького щодо складу нового уряду. Також у президента запланована розмова з міністром оборони Михайлом Федоровим ще до вечірнього засідання фракції «Слуга народу», де будуть обговорювати кадрові питання.

«Другий пріоритет – це діалог між армією і Міністерством оборони, і вирішення проблем ТЦК, і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових кадрових змін в уряді та анонсував оновлення керівництва правоохоронних органів. Він також повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєрки. За його словами, посадовиці запропонували очолити новий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Імовірно, йдеться про посаду посла України в США. Водночас за даними джерел низки українських медіа, 40-річна політикиня відмовилася від пропозиції президента замінити чинну посолку України у США Ольгу Стефанішину.

13 липня до Верховної Ради надійшла заява Свириденко про відставку з посади прем’єр-міністерки, а вже 14 липня нардепи більшістю проголосували за це рішення. До призначення нового премʼєра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що президент розглядає на посаду глави уряду чотирьох кандидатів. Серед них – голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький; міністр енергетики Денис Шмигаль, який уже мав досвід керівництва урядом; міністр оборони Михайло Федоров; міський голова Харкова Ігор Терехов. Що відомо про кожного з кандидатів, читайте у матеріалі ZAXID.NET.