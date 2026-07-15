Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Президент консультується зі Сибігою та Кислицею щодо ймовірних замін українських диппредставників
Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею обговорює можливі кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі. Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 15 липня.
За словами глави держави, йдеться не лише про можливу заміну посолки України у США Ольгу Стефанішину, а й про ротації в інших українських посольствах.
«Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у Сполучених Штатах Америки. Там є свої виклики. Безумовно, диму без вогню не буває. У нас є кілька посольств», – сказав президент.
Зеленський зазначив, що після консультацій із Сибігою та Кислицею буде оприлюднена інформація щодо ймовірних замін диппредставників України в інших державах. Водночас він наголосив, що «кінцевого варіанту поки що немає».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Окремо Володимир Зеленський підтримав кандидатуру керівника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду нового прем’єр-міністра. За його словами, Корецький – «найпідготовленіша людина» на цю посаду, зважаючи на його попередній досвід.
Президент зазначив, що сьогодні заслухає пропозиції Корецького щодо складу нового уряду. Також у президента запланована розмова з міністром оборони Михайлом Федоровим ще до вечірнього засідання фракції «Слуга народу», де будуть обговорювати кадрові питання.
«Другий пріоритет – це діалог між армією і Міністерством оборони, і вирішення проблем ТЦК, і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових кадрових змін в уряді та анонсував оновлення керівництва правоохоронних органів. Він також повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєрки. За його словами, посадовиці запропонували очолити новий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Імовірно, йдеться про посаду посла України в США. Водночас за даними джерел низки українських медіа, 40-річна політикиня відмовилася від пропозиції президента замінити чинну посолку України у США Ольгу Стефанішину.
13 липня до Верховної Ради надійшла заява Свириденко про відставку з посади прем’єр-міністерки, а вже 14 липня нардепи більшістю проголосували за це рішення. До призначення нового премʼєра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Раніше повідомлялось, що президент розглядає на посаду глави уряду чотирьох кандидатів. Серед них – голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький; міністр енергетики Денис Шмигаль, який уже мав досвід керівництва урядом; міністр оборони Михайло Федоров; міський голова Харкова Ігор Терехов. Що відомо про кожного з кандидатів, читайте у матеріалі ZAXID.NET.