Зеленський 12 липня запропонував Свириденко «очолити новий напрямок у відносинах з ключовим партнером»

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Про це в понеділок, 13 липня, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада розгляне заяву посадовиці найближчим часом відповідно до встановленої законодавством процедури.

Стефанчук також подякував Свириденко за роботу на посаді глави уряду.

«Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності», – ідеться в повідомленні.

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Як писав ZAXID.NET, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових кадрових змін в уряді та анонсував оновлення керівництва правоохоронних органів. Він також повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєрки. За його словами, посадовиці запропонували очолити новий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Імовірно, йдеться про посаду посла України в США.

Нагадаємо, Юлію Свириденко призначили прем’єр-міністеркою України замість Дениса Шмигаля у липні 2025 року. До цього вона очолювала Міністерство економіки.

У 2025 році Свириденко керувала переговорами щодо укладення так званої угоди про копалини зі США. Відповідну угоду зі США Україна підписала 30 квітня. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США тощо. Уже 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду.

27 червня Юлія Свириденко також стала заступницею голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України.