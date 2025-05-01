Україна та США уклали угоду, яка розділена на кілька частин

Підписана 30 квітня українсько-американська угода «про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови», або ж угода про корисні копалини, фіксує базові параметри, вимагаючи ратифікації та «технічної угоди» з деталізованими пунктами. Водночас підписана угода охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США, повідомила у четвер, 1 травня, «Європейська правда» із посиланням на документ угоди.

За даними журналістів, Україна та США домовилися розділити угоду на кілька складових. Перша, підписана 30 квітня у Вашингтоні, встановлює політичні параметри щодо співпраці США та України в розробці надр, продажу рідкісноземельних металів та американської допомоги – у тому числі військової. Угода викладена на 12 сторінках – зазначається, що переданий Україні документ з боку США у березні містив понад 90 сторінок.

Друга, «технічна угода», дозволить уточнити законодавчі та інші моменти, пов’язані з видобутком корисних копалин. За даними «ЄП», наразі друга угода не готова до підписання.

Параметри угоди, підписаної у Вашингтоні, відповідають більшості чільних тез, про які повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, в угоди детально описані гарантії щодо неперешкоджання прагненням України вступити до ЄС.

«Важливо, що документ не підпорядковує Україну американській правовій системі – суперечки вирішуються паритетно, на засадах консультацій. Також немає "права першої руки" для компаній з США в отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні, однак американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах, не гірших за інших покупців», – повідомила «ЄП».

В угоді представили повний список корисних копалин, яких стосується видобуток за домовленістю. Він містить 57 мінералів, металів та речовин, зокрема, алюміній, нафту, природний газ, літію, марганцю та інших. Із повним списком корисних копалин, які будуть видобувати в межах угоди з США, можна ознайомитися тут.

У документі наголошується, що йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме тільки після того, як угода про копалини набуде чинності. Перелік копалин, доступних до видобутку, можна розширити лише за згодою сторін. Зазначається, що угода не буде регулювати видобуток та доходи від видобутку інших копалин, а також не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Україна інвестуватиме у спільний фонд доходи від продажу ліцензій, а також рентні платежі від видобутку копалин, проте має право перераховувати туди кошти. У документі йдеться, що внеском США можуть бути нові постачання озброєння для ЗСУ.

«Якщо (уряд США – ред.) надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги», – йдеться у тексті угоди.

Водночас «ЄП» звертає увагу на те, що низка важливих пунктів не згадані в тексті угоди. Зокрема, йдеться про відсутність інформації щодо принципів управління фондом та зобов’язання США реінвестувати усі доходи у відбудову України протягом 10 років. Зазначається, що ці пункти мають бути вказані у «технічній угоді».

Із повним текстом угоди про копалини можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 30 квітня Україна підписала угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Про наміри її укласти повідомив президент США Трампа ще 3 лютого, проте через розбіжності у змісті її не вдавалося підписати досі.

Зазначимо, вже 1 квітня Kyiv Post повідомило, що Білий дім схвалив перший продаж зброї Україні – за даними співрозмовників видання, адміністрація Трампа поінформувала конгрес США про намір дозволити експорт оборонної продукції щонайменше на 50 млн доларів до України через прямі комерційні продажі (DCS).