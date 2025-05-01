До Конгресу США подали запит на ліцензування продажу зброї на 50 млн доларів

Адміністрація Дональда Трампа поінформувала конгрес США про намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS). Експорт готові забезпечити щонайменше на 50 млн доларів, повідомив у четвер, 1 травня, Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела.

Співрозмовники видання повідомили, що до Конгресу подали повідомлення про ліцензію на продаж зброї на суму 50 млн доларів. Відповідне подання відбулося через Закон США про контроль над експортом озброєнь, який уповноважує президентів країни контролювати продаж зброї та оборонних послуг.

Зазначається, що запропонований продаж охоплює експорт оборонної продукції, технічних даних та оборонних послуг.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги, схвалений Конгресом США, був на понад 1 млрд доларів. Загалом з 2015 по 2023 рік Сполучені Штати дозволили постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на понад 1,6 млрд доларів через систему DCS.

«Усі DCS працюють тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут полягала в тому, що (продаж зброї США – ред.) продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну», – повідомив аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадхвар.

Повідомлення про запит на продаж озброєння Україні до Конгресу з’явилося менш ніж за місяць після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова придбати в США великий оборонний пакет. Тоді Зеленський повідомив, що Україна розглядає купівлю оборонного пакета і на 30 млрд доларів, і на 50 млрд доларів. Після цієї заяви Дональд Трамп 14 квітня звинуватив Зеленського та Байдена у війні в Україні, заявивши, що український президент «завжди хоче купити ракети», і що «не можна починати війну проти когось, хто у 20 разів перевершує тебе за розміром, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети».

Втім, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані на церемонії прощання із Папою Римським 26 квітня Трамп поставив під сумнів наміри Владіміра Путіна досягти миру в Україні та заявив, що «подивиться, що можна зробити» щодо прохання Зеленського придбати озброєння в США.