Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів, чи хоче президент Росії Владімір Путін укласти мирну угоду. Це сталося після його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, незадовго до початку похорону Папи Римського Франциска 26 квітня.

Як зазначає CNN, нині відбулась перша зустріч американського та українського президентів з часу їхнього конфлікту в Овальному кабінеті. Тоді Трамп та його прибічники публічно звинуватили Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США і на короткий час призупинили постачання зброї та обмін розвідданими з Україною.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час особистої зустрічі у базиліці Святого Петра у Ватикані (Фото ОП)

Представник Білого дому, який супроводжував Трампа, повідомив, що обидва лідери «зустрілися в суботу приватно і провели дуже продуктивну дискусію». Офіційні представники як команди Зеленського, так і Трампа заявили, що зустріч тривала близько 15 хвилин, і лідери домовилися про продовження переговорів щодо мирного врегулювання.

Після повернення з Риму, Дональд Трамп опублікував допис, в якому порушив перспективу введення нових санкцій проти РФ після масованої атаки на Київ 24 квітня. Він також написав, що сумнівається у тому, чи зацікавлений російський диктатор у встановленні миру.

«У Путіна не було жодних причин стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто мене дражнить, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою “банківських” або “другорядних санкцій”? Занадто багато людей гине!» – ідеться в дописі.

Переклад допису Дональда Трампа від 26 квітня

Володимир Зеленський також коротко прокоментував їхню розмову з Дональдом Трампом, назвавши її «хорошою».

«Віч-на-віч встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів», – написав президент.

До слова, 25 квітня агентство Reuters опублікувало пропозиції США щодо врегулювання російсько-української війни. Зазначалось, що цей варіант суттєво відрізняється від мирного плану України та ЄС, запропонованого у відповідь.

Того ж дня МЗС України назвало три ключові вимоги щодо мирного плану – країна не визнаватиме жодні свої території російськими, декларуватиме вступ до НАТО і ЄС та не погоджуватиметься на так звану «демілітаризацію».