Трамп поставив під сумнів наміри Путіна досягти миру в Україні
Президент США порушив перспективу введення нових санкцій проти РФ після масованої атаки на Київ
Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів, чи хоче президент Росії Владімір Путін укласти мирну угоду. Це сталося після його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, незадовго до початку похорону Папи Римського Франциска 26 квітня.
Як зазначає CNN, нині відбулась перша зустріч американського та українського президентів з часу їхнього конфлікту в Овальному кабінеті. Тоді Трамп та його прибічники публічно звинуватили Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США і на короткий час призупинили постачання зброї та обмін розвідданими з Україною.
Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час особистої зустрічі у базиліці Святого Петра у Ватикані (Фото ОП)
Представник Білого дому, який супроводжував Трампа, повідомив, що обидва лідери «зустрілися в суботу приватно і провели дуже продуктивну дискусію». Офіційні представники як команди Зеленського, так і Трампа заявили, що зустріч тривала близько 15 хвилин, і лідери домовилися про продовження переговорів щодо мирного врегулювання.
Після повернення з Риму, Дональд Трамп опублікував допис, в якому порушив перспективу введення нових санкцій проти РФ після масованої атаки на Київ 24 квітня. Він також написав, що сумнівається у тому, чи зацікавлений російський диктатор у встановленні миру.
«У Путіна не було жодних причин стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто мене дражнить, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою “банківських” або “другорядних санкцій”? Занадто багато людей гине!» – ідеться в дописі.
Переклад допису Дональда Трампа від 26 квітня
Володимир Зеленський також коротко прокоментував їхню розмову з Дональдом Трампом, назвавши її «хорошою».
«Віч-на-віч встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів», – написав президент.
До слова, 25 квітня агентство Reuters опублікувало пропозиції США щодо врегулювання російсько-української війни. Зазначалось, що цей варіант суттєво відрізняється від мирного плану України та ЄС, запропонованого у відповідь.
Того ж дня МЗС України назвало три ключові вимоги щодо мирного плану – країна не визнаватиме жодні свої території російськими, декларуватиме вступ до НАТО і ЄС та не погоджуватиметься на так звану «демілітаризацію».