Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп розмовляють у базиліці святого Петра у Ватикані, напередодні похорону Папи Римського Франциска, у суботу, 26 квітня. 15-хвилинна зустріч відбулася поблизу виходу з базиліки святого Петра, за купіллю зі святою водою, у мармуровому колі під фрескою «Хрещення Ісуса» роботи Карло Маратті. На опублікованих світлинах видно, як президенти сидять навпроти одне одного на стільцях посеред зали, а навколо них ходять священники. У Білому домі назвали зустріч Зеленського та Трампа в Римі «дуже продуктивною», а американські ЗМІ повідомили, що лідери країн домовилися провести ще одні переговори після церемонії поховання Папи Римського. На фото також видно, що до Зеленського із Трампом підійшли президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Фото: Офісу Президента