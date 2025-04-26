Труну з тіло Папи Римського переносять до Собору святого Петра 21 квітня

У суботу, 26 квітня, у Ватикані відбувся похорон Папи Римського Франциска, який помер від інсульту після Великодня. На церемонію прощання з понтифіком прибули лідери з понад 150 країн.

Церемонія поховання розпочалася о 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом) на площі святого Петра. Після відспівування понтифіка труну з тілом Папи перевезуть до римської церкви Санта-Маріа-Маджоре, яка розташована за межами Ватикану. Зазначимо, у своєму заповіті Франциск попросив поховати його саме там – він стане першим Папою за 120 років, якого поховають не на території Ватикану.

Перед цим у Ватикані провели обряд запечатування труни Папи Римського – туди помістили традиційні символи його папського служіння, а також накрили обличчя Папи білою хусткою.

На церемонію поховання Папи прибула низка лідерів країн – прем’єр-міністри, президенти та делегації з понад 150 держав. Зокрема, на похорони Франциска приїхав президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією. Нагадаємо, напередодні президент висловив сумнів, що зможе прибути до Риму, оскільки він має заплановані важливі військові засідання в Україні.

На похорон Папи також прибув президент США Дональд Трамп. Він заявив, що це буде «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною». Зазначимо, раніше видання La Repubblica писало, що Зеленський попросив лідерів країн організувати саміт після похорон Папи Римського за участі України.

Перед початком церемоній поховання Зеленський зустрівся з Трампом, підтвердив речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі «Суспільному». У Білому домі назвали зустріч Зеленського та Трампа в Римі «дуже продуктивною». За даними Sky News, лідери України та США також домовилися провести переговори після похорону Папи.

Трансляція церемонії поховання Папи Римського

На похороні Папи Римського також були присутні королівські особи – зокрема принц Вільям, а також понад 220 кардиналів та 750 єпископів зі священниками.

Після періоду жалоби католицькі кардинали з усього світу зберуться на конклав, щоб обрати нового папу. Очікується, що він розпочнеться не раніше 6 травня.

Нагадаємо, Папа Римський помер на 89-му році життя 21 квітня. До того він перехворів на тяжке запалення легень – його кілька разів підключали до апарату штучного дихання. Після одужання понтифік встиг зустрітися з вірянами на Великдень. Від його імені традиційне послання Urbi et Orbi («Місту і світу») зачитав кардинал Анджело Комастрі, який формально керуватиме Ватиканом до обрання нового Папи.

Згідно із медичним висновком управління охорони здоров’я та гігієни Держави-міста Ватикан, Папа Франциск помер21 квітня через інсульт та подальшу незворотню серцеву недостатність. Крім того, в Управлінні охорони здоров’я та гігієни Ватикану оприлюднили офіційний сертифікат, який засвідчив гостру дихальну недостатність у понтифіка. Її спричинили мультимікробна двостороння пневмонія, множинні бронхоектази, високий кров’яний тиск і діабет ІІ типу.

Через два дні після смерті Франциска, 23 квітня, його тіло у відкритій труні перенесли з каплиці в Каса-Санта-Марта у Собор святого Петра. До 26 квітня віряни могли віддати шану Папі Римському там – за даними Ватикану, повз тіло понтифіка пройшли близько 250 тис. людей.

Прочитати біографію Папи Римського Франциска та дізнатися про його стосунки з Україною та Росією можна тут.