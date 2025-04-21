Папа Франциск у лікарні Джемеллі після тяжкої хвороби

Причиною смерті Папи Римського Франциска 21 квітня стала не пневмонія, на яку він нещодавно хворів, а інсульт. Про це повідомили у Ватикані, передає Vatican News.

Директор Управління охорони здоров'я та гігієни Держави-міста Ватикан опублікував офіційний медичний висновок, який підтверджено електрокардіографічною танатографією. Згідно з ним, Папа Франциск помер 21 квітня через інсульт та подальшу незворотню серцеву недостатність.

Так, інсульт спричинив кому та серцево-судинний колапс, внаслідок якого Папа Римський помер.

Крім того, в Управлінні охорони здоров’я та гігієни Ватикану оприлюднили офіційний сертифікат, який засвідчив гостру дихальну недостатність у понтифіка. Її спричинили мультимікробна двостороння пневмонія, множинні бронхоектази, високий кров’яний тиск і діабет ІІ типу.

Нагадаємо, Папа Римський помер на 89-му році життя 21 квітня. До того він перехворів на тяжке запалення легень – його кілька разів підключали до апарату штучного дихання. Після одужання понтифік встиг зустрітися з вірянами на Великдень. Від його імені традиційне послання Urbi et Orbi («Місту і світу») зачитав кардинал Анджело Комастрі, який формально керуватиме Ватиканом до обрання нового Папи.

Прочитати біографію Папи Римського Франциска та дізнатися про його стосунки з Україною та Росією можна тут.