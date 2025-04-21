У понеділок 21 квітня, на другий день Великодня, помер 88-річний Папа Римський Франциск. За понад тисячу років він став 266-м главою католицької церкви й першим неєвропейцем на Петровому престолі. Франциск був людиною миру, але в Україні його миролюбність часто сприймали як брак розуміння та емпатії, відірваність від реальності та небажання псувати стосунки з московським патріархом Кірілом.

ZAXID.NET розповідає про складну епоху милосердя й смиренності Папи Римського Франциска та чим він запам'ятається українцям.

Добре майбутнє та непряма підтримка Росії

Після обрання Франциска новим Папою 13 березня 2013 року Глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав казав, що Папа багато знає про УГКЦ. Причиною є те, що він був вихованцем священника УГКЦ Степана Чміля. Святослав казав, що з новим главою на УГКЦ чекає добре майбутнє.

У листопаді 2014 року українці обурювались, що Франциск не згадав про Україну у своєму 40-хвилинному виступі в Європарламенті, хоч казав про важливість гідності як європейської цінності та країни, які прагнуть вступити в ЄС. Вже у грудні 2014 року спеціальний представник Ватикану та Папи Римського кардинал Крістоф Шенборн у Києві повідомив, що Франциск солідарний з Україною, молиться за всіх людей в Україні та відновлення миру. Шенборн також сказав, що важливо організувати візит Франциска в Україну.

До України Папа так і не доїхав. Проте доїхав до столиці Куби – Гавани, де 12 лютого 2016 року зустрівся з московським патріархом Кірілом. У межах Гаванської зустрічі, яка стала першою за всю історію Російської православної і Католицької церков, підписали декларацію з 30 пунктів.У документі російсько-українську війну назвали «внутрішнім протистоянням» й не згадали про Росію як агресора. Крім цього, Кіріл заявив, що УПЦ МП є «нашою церквою в Україні». Російська пропаганда радісно сприйняла подію, називаючи зустріч «доброю звісткою для християн».

Кіріл Гундяєв і Папа Римський Франциск під час зустрічі в Гавані. Фото Ігоря Палкіна

Україна такий жест не оцінила. Історик Ростислав Мартинюк назвав декларацію «плювком в обличчя».

Блаженніший Святослав говорив, що греко-католики відчувають себе зрадженими Ватиканом та розчаровані «непрямою підтримкою з боку апостольської столиці агресії Росії проти України». На думку Святослава, Папська Рада некомпетентна у міжнародній політиці. Зокрема, якщо це стосується «делікатних питань російської агресії в Україні». РПЦ назвала такі висловлювання Святослава «непристойними».

Ще одним розчарування для українців стала зустріч Папи Римського у травні 2016 року з депутатом Держдуми від КПРФ Павєлом Дорохіним, який прийшов на аудієнцію із медаллю «За повернення Криму». Росіянин привітав понтифіка з Днем перемоги й вчепив йому георгіївську стрічку. Згодом у Ватикані виправдовувались, що Папа не міг знати про значення стрічки.

Комуніст Павєл Дорохін вчепив Папі Римському Франциску геогріївську стрічку

Однією з найконкретніших дій Ватикану щодо України до 2022 року була ініціатива 2016-2018 років «Папа для України», яка надавала гуманітарну допомогу для мешканців Сходу України. На заклик Франциска католицькі храми Європи зібрали понад 11 млн євро, до яких понтифік додав 5 млн євро особистих грошей.

Перед повномасштабним вторгненням Папа Римський неодноразово запевняв, що молиться за Україну, але був обережним у своїх висловлюваннях й напряму не називав Росію агресоркою. У лютому 2020 року він зустрівся з Володимиром та Оленою Зеленськими та отримав запрошення відвідати Україну. Франциск назвав Зеленського «президентом миру».

Додамо, що Центр Разумкова у 2018 та 2020 роках проводив соціологічні опитування, кому з релігійних лідерів найбільше довіряють українців. Найбільшу довіру опитані висловили саме Франциску.

Напередодні повномасштабного вторгнення він говорив, що готовий взяти участь у переговорах з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. У Ватикані вважали, що Франциск може сприяти примиренню.

Скандальна Хресна хода й пошана до «російського гуманізму»

З 2022 року Франциск одразу виступив з підтримкою України. Він відправив до України двох високопоставлених кардиналів – папського розподілювача милостині кардинала Конрада Краєвського й очільника папської канцелярії кардинала Майкла Черні. Сайт Politico писав, що це дуже незвичайний крок.

До квітня 2022 року Папа Римський активно говорив про підтримку українців, відвідував евакуйованих українських дітей та благословляв українських. Водночас він робив дивні заяви про причини війни. Зокрема, що та почалася, бо потрібно випробувати нові види озброєння, або ж, що «війна в Україні була спричинена іншими учасниками». Про зброю Папа скаже й у вересня 2023 року.

Напередодні Великодня неоднозначна й, мабуть, надто недоречна заява Франциска знову викликала обурення серед українців. Після деокупації Київщини й правди про сотні закатованих росіянами людей Франциск закликав українців миритися зі своїми вбивцями. Крім цього, Ватикану видалось доречним, організувати традиційну Хресну ходу за участі українки та росіянки, які разом несуть хрест. Попри обурення й заклики відмовитись від цієї ідеї, Ватикан України не почув, а росіянка з українкою таки пронесли хрест у Колізеї. Українські католицькі медіа на знак протесту не транслювали ходу.

Росіянка Альбіна та українка Ірина під час Хресної ходи 15 квітня 2022 року. Фото АР

У травні 2022 року Франциск 40 хвилин говорив з московським патріархом Кірілом. Понтифік зазначав, що хотів вплинути на зупинку війни. Натомість Кіріл з картою в руках доводив йому, чому війна потрібна. Франциск говорив про бажання зустрітися з Кірілом 14 червня й шкодував, що плани потрібно відкласти, «щоб не посилати хибних сигналів». Водночас Папа казав, що не бачить користі від його візиту в Україну, де на нього чекають тисячі людей. Франциск вважав, що спочатку має зустрітися з Владіміром Путіним. Він міг би стати першим папою, який відвідає Москву. Наступного 2023 року Папа обіцяв відвідати Київ, але за умови, що спершу поїде в Москву.

Попри всю неоднозначність українці все одно покладали на Франциска месіанську місію: коли росіяни оточили «Азовсталь» у Маріуполі в Україні сподівались, що Франциск таки приїде в Україну з хрестовим походом врятувати людей. Подібні сподівання й віра в папу була в українців майже 100 років тому – напередодні й під час Голодомору 1932-1933 року. Про такі сподівання писав британський репортер Гарет Джонс після подорожі до України. Він переказував слова одного з українських священників:

«Ми плекаємо надію, що Бог нам допоможе. Але також, що допоможуть інші країни. Ми сподіваємось війни. Я читав, що Папа Римський хоче піти хрестовим походом на Радянський Союз. Чудово! Якби відбулось таке вторгнення, то повстали б і наші селяни, бо зараз вони не мають лідерів і всі бояться».

Очікування походу до СРСР тодішнього Папи Римського Пія XI виявилися міфом. Ватикан знав про Голод, але вирішив не висловлюватися щодо трагедії українців. Так само виявився міфом і похід Франциска до оточеного Маріуполя у травні 2022 року. До слова, понтифік у своїй книзі «Про небеса і про землю» назвав Голодомор українського народу одним з найбільших геноцидів XX століття й заявив, що українці постраждали через боротьбу за свободу.

Доповнив марафон неоднозначних заяв Папи у 2022 році виступ на щотижневій загальній аудієнції, який відбувся у День незалежності України. Понтифік почав говорити про російську пропагандистку та доньку ідеолога «русского міра» Александра Дугіна Дар'ю й назвав її «невинною жертвою війни». Зазначимо, що Дугіна поділяла погляди батька й виправдовувала вбивства українців. Також під час промови Франциск заявив, що на війні наживаються торговці зброєю. Наступного дня МЗС України висловило розчарування через слова понтифіка й наголосило, що Папа ніколи не говорив про конкретних жертв війни, які загинули від рук росіян.

У жовтні 2022 року Папа вкотре закликав до миру: просив Владіміра Путіна зупинити війну, а Володимира Зеленського – стати відкритим до нових серйозних пропозицій миру. Вже у листопаді Франциск зробив нові заяви, якими виправдовував росіян. На думку Папи, їм не притаманна жорстокість.

«Мене вражає ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, бо російський народ – це великий народ… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», – казав Франциск.

Попри те, що Папа усвідомлював, хто коїть злочини, у публічних заявах того ж листопада 2022 року війну він називав «конфліктом в Україні». Однак у грудні понтифік порівняв російську агресію з нацистською Німеччиною.

Мантра про «братні народи» та «випадкове» захоплення імперіалізмом

Напередодні Великодня 2023 року Ватикан вирішив повторити ідею з Хресною ходою, але цього разу хрест мали нести два підлітки – українець та росіянин. Проте від задуму відмовились і хрест ніс лише українець. У великодньому посланні понтифік попросив Бога «пролити світло Пасхи на народ Росії» та допомогти українцям на шляху до миру.

Однак у липні 2023 року, коментуючи воєнні злочини, Папа знову вирішив не казати, хто саме їх скоює. Він назвав росіян «братами» й закликав повернутися в зернову угоду. У серпні того ж року Франциск спілкувався онлайн з російською молоддю з Санкт-Петербурга й закликав їх не відмовлятися від своєї імперської спадщини.

«Ви – спадкоємці великої Росії: Росії святих, правителів, Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини», – заявив Франциск і закликав «крокувати з цим уперед».

МЗС розкритикувало такі висловлювання й заявило, що саме це є «імперіалістичною пропагандою», яка виправдовує вбивства тисяч українців і знищення сотень українських міст. У Ватикані знову кинулись пояснювати слова понтифіка й переконувати, що все зрозуміли не так і Папа нібито не підтримує імперіалізм. Після цього польський тижневик Wprost зобразив на обкладинці Папу Франциска на російському танку. Понтифік вирішив також виправдатись через скандальні заяви. Він сказав, що випадково згадав російських імператорів, але продовжив наполягати – «російську культуру не можна скасовувати через політичні проблеми».

Папа Франциск на обкладинці польського тижневика Wprost 4 вересня 2023 року

У новому заклику до миру Франциск вирішив, що мати відвагу підняти «білий прапор» має саме Україна. Ватикан пояснював, що Папа мав на увазі переговори, а не капітуляцію. Тодішній міністр закордонних справ заявив, що Україна може підняти лише синьо-жовтий прапор. В МЗС наголошували, що понтифік має звертатися до агресора, а не до жертви.

У 2024 році заяви Папи римського Франциска перестали дивувати. Він знову назвав українців і росіян братами. Однак цього разу вирішив зробити «родинні зв'язки» не такими буквальними й сказав, що жертва й агресор є «двоюрідними братами».

До української молоді понтифік звертався у лютому 2025 року й закликав «не відповідати на удар», «бути поблажливою і пробачати ворогам».

Стан здоров'я Франциска різко погіршився у лютому 2025 року. Вперше після госпіталізації глава католицької церкви звернувся до вірян наприкінці березня 2025 року. Його промова була короткою, але він закликав молитися за припинення воєн, зокрема, в Україні.

Таємні місії – історія триває

Українці неодноразово зверталися до Франциска з проханням сприяти обмінам полоненими. У вересні 2022 року понтифік говорив, що допомагав у найбільшому з початку повномасштабної війни обміну військовополонених, який відбувся 21 вересня того року.

Про миротворчі таємні місії Папа натякав і у травні 2023 року. За його словами, Ватикан створив ініціативу для припинення війни Росії проти України, але поки не може публічно розповідати про результати. Місія стосується переговорів щодо повернення викрадених росіянами дітей. Проте в Україні нічого не знали про таку місію. Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що не проти миротворчих ініціатив, якщо їх проводять не за спиною України.

Папа Франциск, намагаючись не втратити контакт з Росією, не розповідав про результати місій Ватикану й афішував лише гуманітарну допомогу Україні. Однак після повідомлення про смерть понтифіка 21 квітня журналіст та історик Олександр Зінченко заявив, що Франциск 2023 року допомагав купувати дрони для ЗСУ.

«Гроші на два мавіки для 93 бригади "Холодний Яр" в грудні 2023 року передав Папа. Мені зателефонувала довірена особа Папи й запропонувала допомогу. Це було зроблено з відома і благословення Папи Франциска на умовах конфіденційності до певного моменту. Це були його особисті гроші. Не Ватикану. Ні, я не володію усією інформацією про масштаби й характер благодійництва покійного понтифіка. Так, я був абсолютно ошелешений, коли отримав той телефонний дзвінок. На якийсь час мову мені відібрало. Так, я переконаний, що ми дізнаємося ще багато цікавого», – написав Олександр Зінченко.