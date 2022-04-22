Зустріч голови РПЦ Кіріла, який підтримує війну, та папи Франциска мала відбутися у червні

Ватикан скасував зустріч Папи Римського Франциска з патріархом Російської православної церкви Кірілом. Про це заявив сам понтифік в інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion.

Папа Франциск сказав, що план зустрічі був «зупинений», оскільки на думку дипломатів Ватикану, така зустріч «могла б викликати велику плутанину наразі».

Водночас він заявив, що «шкодує», що зустріч довелося перенести.

«Я завжди пропагував міжрелігійний діалог. Коли я був архієпископом Буенос-Айреса, я об’єднав християн, євреїв та мусульман у плідному діалозі. Це була одна з ініціатив, якою я найбільше пишаюся. Це та сама політика, яку я пропагую у Ватикані», – сказав він.

На запитання, чому він не їде в Україну, щоб де його чекають прості люди, Понтифік відповів, що не може робити те, що «ставить під загрозу вищі цілі, якими є закінчення війни, перемир'я чи, принаймні, гуманітарний коридор».

«Яка користь Папі Римському від поїздки до Києва, якщо наступного дня війна продовжиться?», – додав Франциск, зазначає LB.ua.

Як повідомляється, зустріч папи Франциска з Кірілом мала відбутися у червні та стати другою з 2016 року після того, як представники церков зустрілися у Гавані на Кубі. Офіційний Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи до Лівану 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з Кирилом 14 червня у Єрусалимі.

Зауважимо, що патріарх РПЦ Кірілл (Гундяєв), підтримав російське вторгнення в Україну і навіть благословив військових Росії на цю війну.