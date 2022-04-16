Українка і росіянка спільно тримають хрест під час хресної ходи у Ватикані

На традиційній хресній ході, що відбулася ввечері 15 квітня, у страсну п’ятницю за католицьким обрядом, не звучала теза про «братні народи», як було заплановано раніше. За словами посла України у Ватикані Андрія Юраша, відповідне рішення Святий Престол прийняв через численні звернення українських католиків та реакцію українського посольства.

За початковим задумом Римської Католицької Церкви, під час ходи папа Франциск повинен був вимовити в промові роздумів при 13-му стоянні слова про братів і сестер, коли хрест тримали уродженки України і РФ, які працюють в Італії в хоспісі. Таке рішення викликало шквал критики і обурення українців.

Попри гостру критику, у Ватикані вирішили не скасовувати свого задуму. Через це українські католицькі медіа відмовилися від трансляції хресної ходи.

Однак певних змін сценарій все ж зазнав. Юраш пояснив, що замість запланованого розлогого тексту, в якому повинна була звучати теза і про «братні народи», було запропоновано помолитися в тиші.

Нагадаємо, Ватикан придумав ідею спільного несення хреста на ХІІІ стації хресної дороги українкою і росіянкою і пояснив це спробою шукати примирення. Насправді вийшов цілком російський наратив про «братні народи» і «мир».

Запланований текст мав звучати так: «Господи, де Ти? Промов серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами й сестрами, відбудувати те, що бомби хотіли би знищити».

Віряни РКЦ та УГКЦ, що підпорядковуються Святому Престолу, звернулись до своїх єпископів з проханням завадити задумам Ватикану, що є зневагою українців, які потерпають від знущань, ґвалтувань та масового винищення росіянами. Також спробував пояснити хибність такого рішення посол України у Ватикані Андрій Юраш. Проти ідеї об’єднати у хресній дорозі Україну та Росію висловились і представники Церков – УГКЦ, РКЦ та ПЦУ.