Представники гренландських партій під час спільної заяви проти контролю США над Гренландією

У суботу, 10 січня, лідери пʼятьох партій, представлених у парламенті Гренландії, опублікували спільну заяву щодо намірів Сполучених Штатів взяти острів під контроль. Вони закликали припинити зневагу та наголосили, що майбутнє Гренландії має визначати гренландський народ, повідомила радіостанція Kalaallit Nunaata Radioa.

У спільній заяві лідери наголосили, що хочуть, аби зневага США до Гренландії припинилася. Вони додали, що Гренландія працює на демократії, де політики співпрацюють як зі США, так і з іншими західними країнами, а також наголосили, що така співпраця триватиме.

Під час заяви політики наголосили, що «майбутнє Гренландії має визначати гренландський народ», і жодна інша країна не може втручатися у самоврядування острова.

«Ми не хочемо бути американцями, ми не хочемо бути данцями, ми хочемо бути гренландцями», – йдеться у заяві.

Лідери партій опублікували цю заяву на тлі повідомлень адміністрації президента США та президента Америки Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати хочуть взяти Гренландію під свій контроль. Зокрема, 10 січня Трамп поставив під сумнів, що Гренландія належить Данії.

«Данія була дуже доброю до мене, я щиро її поважаю. Але те, що 500 років тому вони припливли туди на човні, ще не означає, що ця земля належить їм», – заявив Трамп.

У грудні 2024 року Трамп повідомив, що контроль над островом є абсолютною необхідністю для США. За його словами, Сполучені Штати мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які найкраще можна вирішити, поставивши під контроль Панамський канал і Гренландію. Згодом він запропонував придбати Гренландію в Данії, яка публічно відмовила йому ще до початку переговорів.

Після операції у Венесуелі Трамп повторив тезу про те, що США потребують Гренландію. На думку президента, США мають володіти островом, щоб його не захопили Китай чи Росія.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела повідомляв про те, що адміністрація Трампа обговорює виплату грошових виплат жителям Гренландії з метою переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів. Йшлося про суми від 10 тис. до 100 тис. доларів на одного гренландця. У Гренландії мешкає близько 57 тис. людей.