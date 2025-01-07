Королівський герб Данії змінювався тричі з 1819 року

На королівському гербі Данії зробили помітнішими символи Гренландії та Фарерських островів після того, як обраний президент США Дональд Трамп знову захотів купити Гренландію. Про це у понеділок, 6 січня, повідомило видання The Guardian.

Відомо, що на королівських гербах Данії протягом 500 років були зображені три корони, як символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Та тепер корони замінили на помітніші зображення білого ведмедя і барана, які символізують Гренландію і Фарерські острови.

«Королівський герб Данії змінювався тричі з 1819 року: у 1903, 1948 та 1972 роках. Ця зміна стала черговим кроком до модернізації символів Королівства Данія, з урахуванням сучасних політичних і культурних реалій», – додають у виданні.

Королівський дім Данії зазначає, що оновлений герб зміцнює авторитет співдружності. Відповідне рішення прийняли після того, як Трамп вкотре висловив бажання купити Гренландію. Вперше він про це заявив ще під час свого першого президентського терміну. Тоді Данія публічно відмовила йому ще до початку переговорів.

У грудні 2024 року Трамп повідомив, що контроль над островом є абсолютною необхідністю для США. За його словами, Сполучені Штати мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які найкраще можна вирішити, поставивши під контроль Панамський канал і Гренландію.

Нагадаємо, раніше видання Associated Press повідомляло, що у перші дні на посаді президента США Дональд Трамп розпочне депортацію нелегальних мігрантів та звільнить тисячі держслужбовців, а також спробує посадити за стіл переговорів Україну та Росію.