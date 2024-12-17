Вартість післявоєнного відновлення Україні станом на кінець 2023 року становила 486 млрд доларів

Новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед журналістами у понеділок, 16 грудня, заявив, що Україна не зможе відновити все так, як було до повномасштабного вторгнення Росії, а на відбудову знадобиться 100 років.

«Ви дивитесь на деякі з цих міст, де немає жодної будівлі. Ті прекрасні вежі, ті прекрасні будівлі, які мали тисячолітню або двотисячолітню історію, зараз лежать зруйновані. Вони були дуже міцними, але їх рознесено вщент», – розповів він.

Трамп наголосив, що на відновлення зруйнованих міст може знадобитися сотня років.

«Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, що цього не повинно було статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б», – заявив Трамп.

Відомо, що згідно зі спільною оцінкою уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН, вартість післявоєнного відновлення України станом на кінець 2023 року становила 486 млрд доларів.

Також писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку на початку грудня 2024 року повідомив про інвестування в Україну понад 1,3 млрд євро. Виділені гроші спрямують на відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, а також підтримку урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.