ЄІБ проспонсорує закупівлю трамваїв українського виробництва для Одеси

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад 60 млн євро кредитів під гарантії Європейського Союзу на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу банку в п’ятницю, 6 грудня.

Зазначається, що ця фінансова підтримка є частиною пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, в межах якого з 2022 року банк уже надав Україні понад 2 млрд євро.

З наданого фінансування 43,48 млн євро виділять для реконструкції ділянки автошляху М01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. На початку 2022 року цим маршрутом пересувались ворожі військові сили, які намагалися окупувати Київ, що спричинило значні пошкодження, зазначили в ЄІБ.

Окрім цього, ще 17,25 млн євро виділять на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування. Ця інвестиція включає нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси й тролейбуси для Сум.

«Ці 60 млн євро фінансування від ЄІБ, підтримані гарантіями ЄС, допоможуть відновити критичну транспортну інфраструктуру, постраждалу внаслідок війни в Україні. Це вплине на повсякденне життя українських громадян, сприяючи мобільності в межах України та міжнародній торгівлі з її партнерами. Ця транзакція є ще одним важливим свідченням того, що ЄС продовжує підтримувати Україну», – зазначив європейський комісар з економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує в Україну понад 1,3 млрд євро. Частина з цих інвестицій – безповоротні гранти. Виділені гроші спрямують на відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, а також підтримку урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.