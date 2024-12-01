У 2025 році Євросоюз щомісяця виділятиме Україні 1,5 млрд євро
Виділені на підтримку України гроші ЄС отримуватиме від заморожених російських активів
Європейський Союз продовжить надавати Україні економічну, військову, гуманітарну та енергетичну допомогу. У грудні Україна отримає додаткові 4,2 млрд євро на підтримку бюджету, а починаючи зі січня 2025 року ЄС перераховуватиме Україні 1,5 млрд євро щомісяця. Про це повідомив новопризначений президент Європейської ради Антоніу Кошта під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 1 грудня.
За словами Антоніу Кошти, виділена фінансова допомога Україні «надходить із доходів від російських активів і може бути також використана у військових цілях».Він додав, що Європейський Союз також готує 15-й пакет санкцій проти «путінського режиму».
Президент Євроради запевнив, що ЄС і Україна співпрацюватимуть над тим, щоб відкрити два кластери перемовин щодо європейської інтеграції в першому півріччі 2025 року.
«Поступово інтеграція почнеться у різних сферах, наприклад, це стосується роумінгу», –сказав Кошту.
Зауважимо, 1 грудня до Києва прибули новопризначений президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос. Делегація високопосадовців ЄС біля Стіни пам'яті загиблих у Києві вшанували пам'ять полеглих військових.
63-річний Антоніу Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, 1 грудня 2024 року заступив на посаду президента Європейської ради. Він замінив на посаді 48-річного експрем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля, який очолював Єврораду з 2019 року.