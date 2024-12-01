Новопризначений президент Євроради Антоніу Кошта в Києві, 1 грудня 2024 рік

Європейський Союз продовжить надавати Україні економічну, військову, гуманітарну та енергетичну допомогу. У грудні Україна отримає додаткові 4,2 млрд євро на підтримку бюджету, а починаючи зі січня 2025 року ЄС перераховуватиме Україні 1,5 млрд євро щомісяця. Про це повідомив новопризначений президент Європейської ради Антоніу Кошта під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 1 грудня.

За словами Антоніу Кошти, виділена фінансова допомога Україні «надходить із доходів від російських активів і може бути також використана у військових цілях».Він додав, що Європейський Союз також готує 15-й пакет санкцій проти «путінського режиму».

Президент Євроради запевнив, що ЄС і Україна співпрацюватимуть над тим, щоб відкрити два кластери перемовин щодо європейської інтеграції в першому півріччі 2025 року.

«Поступово інтеграція почнеться у різних сферах, наприклад, це стосується роумінгу», –сказав Кошту.

Зауважимо, 1 грудня до Києва прибули новопризначений президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос. Делегація високопосадовців ЄС біля Стіни пам'яті загиблих у Києві вшанували пам'ять полеглих військових.

63-річний Антоніу Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, 1 грудня 2024 року заступив на посаду президента Європейської ради. Він замінив на посаді 48-річного експрем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля, який очолював Єврораду з 2019 року.