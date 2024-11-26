Норвегія виділила 4,5 млн доларів на програму «Зерно з України»

Норвегія виділила ще 50 млн норвезьких крон [приблизно 4,5 млн доларів] на підтримку ініціативи «Зерно з України». У межах цієї програми Україна експортує зерно країнам, де є продовольча криза. Про це у вівторок, 26 листопада, пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення норвезького уряду.

Програма «Зерно з України» має підтримати експорт українського зерна до країн Африки, Азії та Близького Сходу, які страждають від голоду та високих цін на продовольство. У норвезькому уряді зазначили, що зобов’язуються підтримувати глобальну продовольчу безпеку та допомагати таким країнам і тому виділяють на це 4,5 млн доларів.

«Попри виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, Україна продовжує підтримувати глобальні продовольчі системи, надаючи необхідну допомогу країнам, які її потребують. Збільшення підтримки з боку Норвегії підкреслює її відданість запобіганню голоду та зміцненню стабільності в регіонах, які найбільше постраждали від глобальних криз», – зазначила міністерка з питань співробітництва та розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм.

У норвезькому уряді також зауважили, що раніше країна вже виділила 100 млн норвезьких крон [приблизно 9 млн доларів] на підтримку гуманітарної ініціативи.

Додамо, що програму «Зерно з України» започаткували у 2022 році. До реалізації цієї програми, окрім України, долучились понад 30 країн та міжнародних організацій.

Нагадаємо, це у неділю, 24 листопада, Південна Корея повідомила, що виділить 6 млн доларів на підтримку ініціативи щодо експорту українського зерна «Зерно з України».