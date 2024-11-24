Судно з українським зерном, яке росіяни атакували у вересні 2024 року

Південна Корея виділить 6 млн доларів на підтримку ініціативи щодо експорту українського зерна «Зерно з України». Про це у неділю, 24 листопада, повідомила південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Зазначається, що Південна Корея виділила 6 млн доларів на продовольчу програму «Зерно з України», щоб забезпечити українським зерном країни, уразливі до голоду через посуху.

Другий заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кан Ін Сунь озвучив план, який має на меті розподілити частину українського зерна, що експортується через Чорне море, до країн, які відчувають дефіцит продовольства.

«Під час зустрічі Канг наголосив на готовності Південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю у зв’язку з глобальною продовольчою кризою», – повідомляє Yonhap з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Додамо, що восени росіяни почали обстрілювати морські порти України. Менше ніж за місяць внаслідок російських обстрілів було пошкоджено три судна. Через це станом на 14 жовтня на світових ринках ціни на пшеницю зросли більш як на 6%.

Раніше 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що у квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції та перевершила довоєнні показники. Загальний обсяг експорту у квітні склав понад 13 млн тонн. За її словами, таких показників вдалося досягти завдяки відкриттю нового морського коридору влітку 2023 року, після того як 17 липня 2023 року Росія відмовилася від продовження зернової угоди.