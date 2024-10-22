З вересня внаслідок обстрілів росіян в Україні було пошкоджено 6 цивільних суден

Зерно на світових ринках зросло у ціні через поновлення останніми тижнями російських нападів на чорноморські порти України. Про це заявив 21 жовтня помічник Генсека у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча, передає Укрінформ.

Єнча зазначив, що з 1 вересня цього року внаслідок обстрілів росіян в Україні було пошкоджено 6 цивільних суден, а також зернова інфраструктура. Через це ціни на пшеницю станом на 14 жовтня зросли більш як на 6%.

Крім цього, через атаки подорожчала вартість страхування для українських експортерів. За словами Єнча, це негативно позначилося на українському сільськогосподарському секторі.

«Стійкість експорту сільської господарської продукції через Чорне море залишаються критично важливими для глобальної продовольчої безпеки», – додав помічник Генсека.

Обстріл суден на Одещині

Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували вантажне судно AYA під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке транспортувало українську пшеницю.

Вночі 6 жовтня росіяни пошкодили судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Воно було завантажено 6 тис. тонн українського зерна кукурудзи для експорту. Наступного дня, 7 жовтня, росіяни балістичними ракетами влучили у цивільне судно під прапором Палау.

Ввечері 9 жовтня росіяни балістичною ракетою влучили у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Тоді як 14 жовтня під обстріл в порту Одеси потрапили судна під прапором Палау «OPTIMA» та «NS Moon» під прапором Белізу.