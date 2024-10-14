Під обстріл потрапили судно «OPTIMA» та «NS Moon»

У понеділок, 14 жовтня, росіяни балістичною ракетою атакували припортову інфраструктуру Одеси. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

14 жовтня російські війська вкотре обстріляли Одеський порт. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім працівників порту отримали травми. Кіпер зазначив, що наразі постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані.

Внаслідок атаки пошкоджені цивільні кораблі. Зокрема, вже вдруге зазнало пошкоджень суховантажне судно під прапором Палау «OPTIMA».

Судно «OPTIMA», фото Marine Traffic

Також під обстріл потрапило судно «NS Moon» під прапором Белізу.

Судно «NS Moon», фото Marine Traffic

«Окрім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі», – додав Кулеба.

Обстріл суден на Одещині

Ввечері понеділка, 7 жовтня, росіяни балістичними ракетами атакували портову інфраструктуру Одеси. Одна із ракет влучила у цивільне судно під прапором Палау.

Вночі 6 жовтня росіяни пошкодили судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Воно було завантажено 6 тис. тонн українського зерна кукурудзи для експорту.

12 вересня росіяни атакували вантажне судно AYA під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке транспортувало українську пшеницю.

Ввечері 9 жовтня росіяни балістичною ракетою влучили у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.