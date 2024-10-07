Росіяни атакували цивільне судно із українською кукурудзою

Росіяни атакували один із причалів порту «Південний» на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Подія трапилась в ніч на неділю, 6 жовтня. За словами Олексія Кулеби, на судно було завантажено 6 тис. тонн українського зерна кукурудзи для експорту. Екіпаж судна складався з 15 громадян Єгипту та Сирії, ніхто із них не постраждав. Як зазначив міністр розвитку, це вже 20 цивільне судно, яке потрапляє під атаку росіян.

«Це ніщо інше, як спроби ворога вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку [...] Окрім суден та портової інфраструктури, ворог завдає подібних ударів і по прикордонних районах українського півдня», – зазначив Олексій Кулеба.

Втім, попри систематичні атаки росіян, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу, наголосив Олексій Кулеба. За його словами, за понад рік 2 700 суден вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи. Таким чином Україна експортувала вже понад 73 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, судно під прапором Сент-Кітс і Невіс вже потрапляло під атаку росіян. 12 вересня Володимир Зеленський повідомив, що окупанти атакували вантажне судно в Чорному морі, яке перевозило пшеницю для Єгипту. У ВМС України уточнили, що росіяни атакували вантажне судно AYA, ймовірно, застосувавши для цього ракету Х-22 з літаків Ту-22.

Крім того, в ніч на 2 жовтня росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка», що розташований в Одеській області на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, один із них – громадянин Туреччини.