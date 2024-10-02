Росіяни атакували пункт пропуску в Одеській області

В ніч на середу, 2 жовтня, російські військові атакували Україну 32 ударними безпілотниками типу Shahed. Зокрема, під атаку потрапив пункт пропуску «Орлівка», що розташований на кордоні з Румунією. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Олега Кіпера, внаслідок атаки поранення отримали двоє водіїв вантажівок. Один із них – громадянин Туреччини. Постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

На місці події спалахнула пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС. Через обстріл пропускні операції у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупини, попередньо – до 11:00.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил, загалом вночі російські військові випустили по Україні 32 дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська та Курська.

«В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях», – йдеться у повідомленні.

Чотири БпЛА самостійно покинули межі України у напрямку Росії, ще 10 – було локаційно втрачено у північних та центральних регіонах внаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби.

У Сумській ОВА повідомили, що вночі росіяни ударними безпілотниками атакували об’єкти критичної інфраструктури Шосткинського району. Внаслідок атаки знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Наслідки російської атаки у інших областях – уточнюються.