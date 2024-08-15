Окупанти для удару по портовій інфраструктурі застосували балістичну ракету

Ввечері у середу, 14 серпня, російські окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси внаслідок чого постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Як розповіли у відомстві, близько 19:30 росіяни здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки поранення різного ступеня зазнали 39-річна працівниця порту та 43-річний водій зерновоза.

Своєю чергою керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про постраждалого водія зерновоза та ще двох жінок. За його словами, окупанти для удару по портовій інфраструктурі застосували балістичну ракету.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – це ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Тим часом у центрі міста у момент ракетної атаки виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Це спричинило паніку серед населення, оскільки люди пов’язали пожежу з ракетним ударом, розповіли в ДСНС України в Одеській області.

Проте рятувальники наголошують, що удару по будинку не було. Наразі причину пожежі встановлюють. Пожежу площею 150 м² ліквідували. Відомо, що загиблих та постраждалих немає.