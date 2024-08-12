Росіяни вкотре атакували Донецьку область

У понеділок, 12 серпня, російські військові вкотре атакували Донецьку область. Як повідомив начальник ОВА, Вадим Філашкін, окупанти завдали ударів по містах Костянтинівка та Торецьк. Внаслідок атак загинули двоє місцевих жителів.

За словами Вадима Філашкіна, у Костянтинівці внаслідок російського обстрілу загинула 35-річна. Також внаслідок атаки отримав поранення 40-річний чоловік. Крім того, російський обстріл зруйнував у місті один приватний будинок, ще п’ять – зазнали пошкоджень.

Також за словами голови ОВА, внаслідок російського обстрілу у Торецьку загинув чоловік. Вадим Філашкін не уточнив, з якого озброєння окупанти атакували міста.

Зазначимо, що росіяни постійно завдають ударів по прифронтових містах на Донеччині. Голова ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися з небезпечних населених пунктів.

Нагадаємо, вранці 12 серпня, росіяни атакували місто Українськ на Донеччині, застосувавши артилерію. Внаслідок чого загинули двоє людей.