Внаслідок обстрілу пошкоджені дві житлові п'ятиповерхівки

У понеділок, 12 серпня, російські окупанти здійснили обстріл міста Українськ, що на Донеччині. Внаслідок атаки у населеному пункті загинули дві людини, а ще одна отримала поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни здійснили атаку у полудень, застосувавши артилерію. Внаслідок атаки в Українську пошкоджені дві житлові п’ятиповерхівки.

«Дві людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілу Українська», – повідомив Вадим Філашкін.

Голова ОВА нагадав, що місто розташоване менш ніж у 10 км від фронту та перебуває у зоні ураження ворожої зброї. Він закликав мешканців міста своєчасно евакуюватися з Українська.

Нагадаємо, 9 серпня росіяни завдали артилерійського удару по супермаркету в донецькій Костянтинівці. Внаслідок атаки загинули 14 людей, серед них – троє неповнолітніх дівчат. Ще 44 людини отримали поранення.