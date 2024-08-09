Будівля супермаркету зруйнована

У п’ятницю, 9 серпня, російські окупанти завдали удару по супермаркету у місті Костянтинівка, що на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На фото та відео, оприлюднених в мережі, видно чорний стовп диму та руйнування навколо місцевого супермаркету.

Росіяни здійснили атаку зі ствольної артилерії, повідомив голова ОВА. За його словами окупанти свідомо цілили у супермаркет, де є скупчення людей.

«Щонайменше семеро людей поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби», – повідомив Вадим Філашкін.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки на супермаркет та відділення «Нової пошти» постраждало щонайменше 24 людини, четверо – загинули.

У пресслужбі «Нової пошти» повідомили, що усі співробітники відділення живі, проте один чоловік отримав контузію.

Доповнено. Станом на 13:50, кількість загиблих від російського удару сягнула дев’ятьох людей. Кількість поранених зросла до 35.