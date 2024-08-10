У момент атаки поблизу місця удару перебувало багато людей

Станом на ранок 10 серпня, правоохоронці ідентифікували тіла двох дітей, які загинули внаслідок удару російської армії по супермаркету в Костянтинівці. Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, загиблими виявились дівчатка 9 та 11 років.

«Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі ймовірно, 1 дитини», – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як інформував ZAXID.NET, у п'ятницю, 9 серпня, вранці російська армія запустила ракету Х-38 по супермаркету та пошті у Костянтинівці Донецької області. Загалом загинули 14 людей, ще 43 – отримали поранення.

Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі.

X-38 - це російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-земля» малого радіуса дії. Має дальність пуску до 40 кілометрів, швидкість до 2700 км/год та масу бойової частини 250 кг. Після ранкового удару ракетою X-38 після обіду росіяни знову обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки на приватний сектор РСЗВ «Смерч» двоє людей поранено, пошкоджено шість приватних будинків і газопровід.