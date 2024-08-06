За даними мера міста, росіяни випустили по Харкову ракету

У вівторок, 6 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по центральному району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля лікарні, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Росіяни здійснили атаку приблизно о 09:55. На місці влучання у центральному районі Харкова зайнялася пожежа.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури. Ігор Терехов уточнив, що йдеться про будівлю місцевої поліклініки.

«Внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється», – повідомив мер Харкова.

Олег Синєгубов повідомив, що по допомогу звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Наразі кількість постраждалих уточнюється, під завалами можуть бути люди.

Доповнено. Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали удару по Шевченківському району Харкова балістичною ракетою «Іскандер». Щонайменше п’ятеро людей постраждали, двох жінок госпіталізували до хірургічного відділення.

Внаслідок атаки пошкоджена поліклініка, а також авто та інша цивільна інфраструктура.