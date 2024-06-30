Росіяни КАБом атакували термінал «Нової пошти» центрі Харкова

Вдень неділі, 30 червня, російські окупанти керованою авіабомбою атакували термінал «Нової пошти» у центрі Харкова. Внаслідок обстрілу є загиблий та травмовані. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибух у Харкові пролунав близько 16:30. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни випустили по місту керовану авіаційну бомбу. Внаслідок обстрілу здійнялась пожежа на території поштового відділення, також вогонь охопив сім вантажних автомобілів.

За інформацією міського голови Ігоря Техерова, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед них – восьмимісячне немовля. Крім того, внаслідок обстрілу загинув чоловік.

«Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває. Поранених вже вісім», – повідомив Ігор Терехов.

На місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 17:25 пожежу на підприємстві вдалось локалізувати.

Доповнено. О 17:57 Олег Синєгубов повідомив, що кількість травмованих зросла до дев’яти людей. Він також уточнив, що росіяни поцілили у термінал «Нової пошти», а загиблий чоловік – працівник поштового відділення. Крім того, рятувальники шукають ще дев’ятьох людей, які могли перебувати в епіцентрі влучання.

«Дев’ятеро людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші – чоловіки. Загинув чоловік – працівник поштового відділення. Влучання було в автопарк. Знищено вісім автівок, десятки пошкоджених», – повідомив Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, росіяни поцілили у термінал «Нової пошти», коли працівники розвантажували посилки.