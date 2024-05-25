Росіяни вдарили по «Епіцентру» двома КАБами

У суботу, 25 травня, російські окупанти вкотре атакували Харків. Внаслідок влучання у будівельний гіпермаркет загинули дві людини. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові пролунали о 16:02. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання у спальному районі міста. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місці влучання виникла пожежа на площі 10 000 м².

«Попередньо – влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих … Вже точно відомо про двох загиблих», – написав Ігор Терехов.

За словами Олега Синєгубова, у харківський будівельний гіпермаркет влучили дві керовані авіабомби. Міський голова уточнив, що внаслідок влучання є багато постраждалих

«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм», – повідомив Ігор Терехов.

Місцеві Telegram-канали публікують відео з місця влучання.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

У приміщенні могло перебувати до 200 людей, повідомив Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА зазначив, що цього можна було б уникнути, якби Україна мала достатню кількість засобів протиповітряної оборони.

«Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом», – написав Олег Синєгубов.

О 17:23 голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок удару постраждали 24 людини.

На місці влучання працюють рятувальники. Вони гасять пожежу та шукають людей під завалами. За інформацією ДСНС, наразі відсутній зв’язок із щонайменне 15 людьми, які перебували у гіпермаркеті.

«Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів», – повідомили у ДСНС.

Російський воєнний злочин проти мирного населення прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти поцілили у один із найбільших гіпермаркетів в місті, в якому перебувало багато відвідувачів та працівників. Президент України вкотре наголосив на необхідності засобів ППО.

«Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів», – наголосив Володимир Зеленський.

Близько 17:15 росіяни знову вдарили по Харкову. За словами міського голови, окупанти влучили по території Центрального парку. Постраждалих немає.

О 17:45 у ДСНС повідомили про локалізацію пожежі у гіпермаркеті.

Близько 18:00 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє загиблих внаслідок удару чоловіків були працівниками гіпермаркету. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 33 людей.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Також правоохоронці опублікували відео, на якому зафіксовано момент влучання в гіпермаркет.

Компанія «Епіцентр» повідомила, що росіяни влучили у центральну частину будівлі під час евакуації працівників.

«Після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку», – йдеться у повідомленні.

Наразі компанія не може зв’язатися із 11 працівниками «Епіцентру».