Один із ударів росіян припав на цивільне підприємство, яке займається друком

У четвер, 23 травня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову. За словами очевидців, у місті було чутно щонайменше вісім вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов початково повідомив, що по місту завдали близько 10 ударів, внаслідок яких п'ятеро людей дістали поранення. Однак згодом міський голова Терехов повідомив, що Росіяни влучили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства в Харкові.

Одна із ракет влучила у друкарню книжкового видавництва Vivat. Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали і рятують людей. У коментарі «УП.Культура» Юлія Орлова уточнила, що влучання сталось в друкарню «Фактор-Друк», у якій здебільшого друкуються книжки видавництва. Наразі через велику пожежу неможливо встановити місце перебування деяких людей.

Олег Синєгубов згодом зазначив, що одна людина загинула та шестеро дістали поранень

«Росіяни вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є загоряння цеху з папером», — йдеться в повідомленні.

Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко згодом розповів, що попередньо росіяни били ракетами С-300. Загалом, влучали по промисловій зоні.

Станом на 12:30 кількість загиблих внаслідок сьогоднішніх ударів зросла до шістьох, поранених – до 11.

На черговий російський обстріл Харкова та області відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, попередньо ворог атакував місто одразу 15 ракетами.

«Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

фото ДСНС

Голова держави зазначив, що окупанти користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів.

«І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують», – зазначив він.

Тим часом кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до шести, травмовано 16 громадян. Про це 0 13:22 повідомила поліція, яка працює на місті події.

Триває розбір завалів та пошук постраждалих громадян.

«Станом на 12:45 відомо про шість загиблих громадян. Ще 16 особам надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тим часом стало відомо, що росіяни завдавали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області.

«Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших об’єктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» у Telegram.

Попередньо відомо, що шість залізничників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу. В «Укрзалізниці» додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Доповнено. Харківська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. У відомстві уточнили, що станом на 13:30. Через масовані ракетні атаки по Харкову та Люботину відомо про сімох загиблих та 23 поранених.

В Основʼянському районі Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 – травмовані. Всі постраждалі – працівники підприємства. Триває розбір завалів.

У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Наразі відомо про сімох поранених.

У Холодногірському районі Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.

«За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області РФ», – повідомили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.