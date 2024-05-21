Росіяни розстріляли жінку та її супутників з п'ятиповерхівки, яку вони захопили

Після повідомлень про розстріл росіянами цивільної людини з інвалідністю у харківському Вовчанську Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження. У вівторок, 21 травня, у прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що росіяни розстріляли жінку зі слабкими ногами, яку намагався вивезти її чоловік.

За даними слідства, розстріл жінки відбувся 15 травня у північній частині Вовчанська, де намагаються закріпитися росіяни. Тоді 70-річний чоловік разом з дружиною та ще одним місцевим мешканцем вирішили самостійно евакуюватися з міста.

«Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова. Коли мирні жителі були поруч з місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

70-річний мешканець не зміг забрати тіло своєї дружини через те, що в інвалідному візку застрягли гілки. Втім, чоловік зміг врятуватися та вийти на околиці Вовчанська, де його відвезли до Харкова українські військовослужбовці.

«Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі триває слідство для встановлення осіб російських військових, які вбили цивільних у Вовчанську.

Нагадаємо, 16 травня МВС підтвердило факти розстрілів та взяття в полон цивільних людей у Вовчанську. Зокрема, випадки порушення правил та звичаїв війни зафіксували на півночі міста, де намагалися закріпитися росіяни.

17 травня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов заявив, що на півночі Вовчанська росіяни тримають у полоні близько 40 місцевих жителів. До того поліція підтвердила факт розстрілу двох волонтерів з Київщини, які прибули до міста допомагати з евакуацією.