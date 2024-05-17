Стать загиблої людини не вдалося встановити

У п’ятницю, 17 травня, український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео з харківського Вовчанська, де точаться бої, на якому видно загиблу людину на інвалідному візку. У прес-службі Харківської обласної прокуратури відреагували на пост журналіста та заявили, що людину з інвалідністю розстріляли російські окупанти, які захопили місцеву лікарню.

Андрій Цаплієнко повідомив, що аеророзвідники, які працюють у повітряному просторі над Вовчанськом, виявили нерухому людину на інвалідному візку поблизу місцевої лікарні. Зазначається, що медзаклад захопили російські окупанти.

«Українські військові переконані, що людина з інвалідністю намагалася втекти подалі від медичного закладу, але її розстріляли та кинули у візку стояти посеред розбитої вулиці», – повідомив журналіст.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури повідомили, що правоохоронці розглядають версію військовослужбовців. Стать загиблої особи на відео встановити не вдалося.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Нагадаємо, 16 травня МВС підтвердило факти розстрілів та взяття в полон цивільних людей у Вовчанську. Зокрема, випадки порушення правил та звичаїв війни зафіксували на півночі міста, де намагалися закріпитися росіяни.

17 травня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов заявив, що на півночі Вовчанська росіяни тримають у полоні близько 40 місцевих жителів. До того поліція підтвердила факт розстрілу двох волонтерів з Київщини, які прибули до міста допомагати з евакуацією.