Волонтери заїхали у північну частину Вовчанська та зникли

Під час евакуації мирного населення з харківського прикордонного міста Вовчанськ зникли двоє волонтерів з Київщини. Чоловіків, які хотіли евакуювати одну з місцевих родин, за попередніми даними, розстріляли, повідомив у вівторок, 14 травня, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Про зникнення волонтерів в районі Вовчанська повідомив «Суспільному Харків» голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі. За його словами, двоє чоловіків з Київщини без узгодження дій з поліцією та місцевою владою, виїхали до Вовчанська. За словами голови МВА, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста.

Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що громадська організація, від якої приїхали волонтери, написала заяву до поліції про зникнення двох чоловіків.

«Ми закликаємо усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти, координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків, що люди їдуть, не розуміючи, куди вони їдуть», – повідомив Тамаз Гамбарашвілі.

Голова слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов, коментуючи ситуацію у Вовчанську, повідомив, що, за попередніми даними, волонтерів розстріляли російські окупанти. Один із них може бути живим.

«Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали - зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив», – повідомив Сергій Болвінов.

За його словами, росіяни продовжують здійснювати воєнні злочини проти українців. Зокрема, одному з місцевих пенсіонерів окупанти відстрелили палець, а 19-річного хлопця, який намагався вивезти своїх рідних, намагалися розстріляти.

Нагадаємо, 13 травня Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що росіяни захопили у полон мешканців Вовчанської громади. Їх насильно утримували у підвалі, частина людей змогли втекти.