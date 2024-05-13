Люди, які втекли з російського полону на Харківщині

Російські військові під час наступу на Харківщині захопили у полон жителів Вовчанської громади. Про це у понеділок, 13 травня, це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідчих, росіяни захопили жителів Вовчанської громади у суботу, 11 травня. Окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. У понеділок, 13 травня, деяким із полонених вдалося втекти та дістатися до волонтерів.

«Суспільне» виклало відео, на якому кореспондентка спілкується з Володимиром та Світланою, які втекли з російського полону. За словами Світлани, окупанти примушували її накладати бинти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування у підвалі полонені чули розмови росіян про наміри їх розстріляти. Володимир та Світлана кажуть, що у полоні залишилось ще багато людей. Зокрема, окупанти утримують цілу сім’ю та бабусю.

Харківської обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі також зазначили, що такі дії російських військових є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у Женеві у серпні 1949 року. Росія є підписантом цієї конвенції, втім систематично вчиняє воєнні злочини на території України.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України у понеділок, 13 травня, повідомив, що на Харківському напрямку тривають бої за Вовчанськ. Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів. За добу вбитими російська армія втратила на напрямку понад 100 окупантів.