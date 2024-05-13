Росія залучила значні сили для ведення наступу на Вовчанськ

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Зокрема, тривають бої за Вовчанськ. На цьому напрямку протягом 12 травня російські окупанти втратили вбитими понад 100 своїх солдатів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 12 травня.

Як розповіли у відомстві, українські захисники протистоять окупантам на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове та Муром – Бугруватка.

Окрім того, росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе. Протягом 12 травня на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 – ще тривають.

У Генштабі також розповіли, що ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів, передає Генштаб. За добу вбитими російська армія втратила на напрямку понад 100 окупантів. Наразі ворог має тактичний успіх.

У Генштабі наголосили, що сплановано заходи щодо знищення ворога, який вклинився в українську оборону. Сили оборони ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження військам Росії, широко застосовують безпілотні системи для ведення розвідки та завдання точкових ударів.