За даними DeepState, росіяни зайняли Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка

Головному управлінню розвідки міністерства оборони України було відомо про плани росіян на Харківському напрямку. Як розповів представник української розвідки Андрій Юсов, росіяни розпочали наступальні дії відповідно до їхнього плану. Про це Андрій Юсов заявив у неділю, 12 травня, в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий. ГУР, як і належить, проінформувало всі необхідні інстанції та їхні керівництва», – розповів Андрій Юсов.

За словами Андрія Юсова, наразі Сили оборони вживають всіх необхідних заходів. Він також зазначив, що на Харківському напрямку також перебувають спецпризначенці ГУР.

«Безумовно зараз ворог зазнає великих втрат. Всю інформацію оприлюднює, зокрема, Генеральний штаб ЗСУ», – зазначив Андрій Юсов.

Андрій Юсов також повідомив, що на Харківському напрямку перебувають російські військові з Московського та Ленінградського військових округів. Враховуючи великі втрати росіян у живій силі та техніці, Андрій Юсов наголосив, що в окупантів є можливість здатися у полон і зберегти своє життя.

«Щодо можливості здатися у полон – такі випадки вже відбуваються зараз… Україна гарантує дотримання Женевської конвенції, гуманітарного права, і гарантуємо безпеку для тих військових, які не хочуть ставати гарматним м’ясом або воєнними злочинцями режиму Путіна», – наголосив Андрій Юсов.

Що відбувається на Харківському напрямку

3 травня Володимир Зеленський під час візиту на Хмельниччину заявив, що Україна перебуває перед новим етапом війни. Президент попередив, що російські окупанти готуються до спроб розширити наступальні дії. Втім, Володимир Зеленський не уточнив, на якому саме напрямку росіяни спробують наступати.

10 травня міністерство оборони України повідомило, що близько 05:00 росіяни спробували прорвати лінію оборони під прикриттям бронетехніки. У міноборони заявили, що українські захисники відбили цю атаку.

Того ж дня аналітичний проект DeepState, що висвітлює інформацію про перебіг російсько-української війни, також повідомив, що росіяни активізувались в районі Харківщини. Зокрема, окупанти почали щільно обстрілювати прикордонні населенні пункти Харківщини з різних засобів вогневого ураження. Аналітики DeepState заявили, що росіяни намагаються зайти та закріпитися у селах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівка.

У ніч проти 11 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області Сили оборони вживають контрударних заходів. Також, тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве. Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

Вранці неділі, 12 травня, аналітичний проект DeepState повідомив, що у районі Липці росіяни фактично зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка, вони переходять у червону зону, тобто окуповані російською армією.

У районі Вовчанська окупанти намагаються зайняти Плетенівку. Також російські військові намагаються закріпитися у селах Огірцеве, Гатище, Стариця та Бугруватка.

Аналітики DeepState наголосили, що головна задача росіян – відвернути увагу від інших ділянок, де ведуться бойові дії.

Зазначимо, що через активні обстріли збоку росіян на Харківщині розпочали евакуацію цивільного населення. За даними ДСНС, які разом з Нацполіцією проводять евакуацію, станом на неділю, 12 травня, з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області евакуйовали понад 4500 жителів.

У неділю, 12 травня, у прес-службі 125-ї окремої бригади ТрО, яка перебуває на Харківському напрямку, повідомили, що ситуація в смузі оборони бригади складна, але контрольована.

«Населені пункти, в які зайшов ворог, перебували у постійній “сірій зоні”, а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі», – йдеться у повідомленні.

У бригаді також наголосили, що територія, яку зайняли росіяни, локалізована, а по окупантах здійснюється постійне вогневе ураження.

Зазначимо, що «сірою зоную» називають територію, яку по суті не контролює жодна із сторін.